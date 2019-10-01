Укроборонпром официально выбрал аудитора
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Государственный концерн "Укроборонпром" и Baker Tilly подписали контракт на аудит консолидированной отчетности ГК. Об этом УНН сообщили в пресс-службе концерна.
"Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и генеральный директор компании "Baker Tilly Ukraine" Александр Почкун подписали контракт на аудит", - указали в концерне.
Как указано, компания стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности ГК "Укроборонпром" на электронной платформе ProZorro.
"Аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины - первый шаг его дальнейшей и необратимой трансформации, чтобы оценить реальное финансовое состояние компании", - отметил Абромавичус.
До 1 ноября концерн и Baker Tilly Ukraine, как указано, составят подробный план проведения аудита до конца 2020 года.
В ГК напомнили, что процесс поиска аудитора для Укроборонпрома длился с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда Президент Украины обновил состав наблюдательного совета концерна.
Напомним, ранее стало известно, что аудит Укроборонпрома проведет компания Baker Tilly Ukraine.