Укроборонпром офіційно обрав аудитора
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" та Baker Tilly підписали контракт на аудит консолідованої звітності ДК. Про це УНН повідомили у пресслужбі концерну.
"Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус та генеральний директор компанії "Baker Tilly Ukraine" Олександр Почкун підписали контракт на аудит", - вказали у концерні.
Як вказано, компанія стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності ДК "Укроборонпром" на електронній платформі ProZorro.
"Аудит найбільшого оборонно-промислового об’єднання України – перший крок його подальшої та незворотної трансформації, аби оцінити реальний фінансовий стан компанії", – зазначив Абромавичус.
До 1 листопада концерн та Baker Tilly Ukraine, як вказано, складуть детальний план проведення аудиту до кінця 2020 року.
У ДК нагадали, що процес пошуку аудитора для Укроборонпрому тривав з 2017 року і був розблокований влітку 2019-го, коли Президент України оновив склад наглядової ради концерну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що аудит Укроборонпрому проведе компанія Baker Tilly Ukraine.