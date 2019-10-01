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Укроборонпром офіційно обрав аудитора

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" та Baker Tilly підписали контракт на аудит консолідованої звітності ДК. Про це УНН повідомили у пресслужбі концерну.

Укроборонпром офіційно обрав аудитора

"Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус та генеральний директор компанії "Baker Tilly Ukraine" Олександр Почкун підписали контракт на аудит", - вказали у концерні.

Як вказано, компанія стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності ДК "Укроборонпром" на електронній платформі ProZorro.

"Аудит найбільшого оборонно-промислового об’єднання України – перший крок його подальшої та незворотної трансформації, аби оцінити реальний фінансовий стан компанії", – зазначив Абромавичус.

До 1 листопада концерн та Baker Tilly Ukraine, як вказано, складуть детальний план проведення аудиту до кінця 2020 року. 

У ДК нагадали, що процес пошуку аудитора для Укроборонпрому тривав з 2017 року і був розблокований влітку 2019-го, коли Президент України оновив склад наглядової ради концерну. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що аудит Укроборонпрому проведе компанія Baker Tilly Ukraine.

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