"Укргидроэнерго" ожидает 200 миллионов евро для восстановления поврежденных обстрелами ГЭС

Италия стремится оказать финансовую поддержку украинским ГЭС и ГАЭС, поврежденным в результате многочисленных обстрелов со стороны РФ. Об этом заявили в Укргидроэнерго, передает УНН.

Детали

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота встретился с послом Италии в Украине Карло Формоза. Также к встрече присоединились советник Премьер-Министра Украины Наталья Бойко и член Наблюдательного совета Общества Виталий Кушниров.

Главной темой встречи стало обсуждение поддержки итальянской стороной восстановления украинской гидроэнергетики в рамках кредитного соглашения между Европейским банком реконструкции и развития и Правительством Италии, предусматривающего выделение 200 млн евро для восстановления гидроэлектростанций Укргидроэнерго, поврежденных в результате ракетных обстрелов.

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Восстановление уничтоженной инфраструктуры критически важно для обеспечения энергетической безопасности нашей страны. Мы ценим поддержку стран, которые нам помогают в такие сложные времена - заявил Сирота.

В свою очередь итальянский дипломат подтвердил готовность Италии профинансировать восстановление части энергосектора Украины.

Мы понимаем важность этой инфраструктуры для Украины и поражены героизмом украинских энергетиков, которые продолжают работать в условиях чрезвычайных вызовов. Мы будем активно способствовать реализации проектов по восстановлению - отметил Карло Формоза.

Обе стороны подтвердили свое стремление к усилению сотрудничества и определили приоритетные направления для совместных энергетических проектов.

Дополнение

Зимой, 17 февраля 2024 года между Украиной, ЕБРР и Правительством Италии был подписан важный Договор гарантии, который имеет целью поддержать Проект "Аварийное восстановление гидроэлектростанций". Со стороны Италии этот документ подписал Вице-премьер-министр и Министр иностранных дел Антонио Таяни. В тот же день было заключено кредитное соглашение между "Укргидроэнерго" и ЕБРР.

Напомним

ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой.