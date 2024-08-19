Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

Энергоатом проводит ремонтную компанию так, чтобы зимой работали все энергоблоки. Об этом сказал глава АО НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает УНН.

Большую часть энергоблоков мы уже отремонтировали и вернули в энергосеть. Все почувствовали ослабление ограничений, когда подключили к сети два энергоблока. Осталось отремонтировать еще два, и их также подключим к началу осенне-зимнего периода - рассказал Котин.

По его словам, сократить сроки ремонтной кампании удается, в первую очередь, за счет самоотверженного труда атомщиков. Ведь каждый на своем месте осознает собственную ответственность.

По состоянию на сегодня "Энергоатому" удалось сократить срок ремонтной кампании на 25 суток. В дальнейшем компания будет работать в таком же темпе, проводя ремонт и оперативно без потери в качестве.

Дополнение

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщал, что в Украине ремонтная кампания построена так, чтобы зимой в период максимальной нагрузки на энергосистему в работе находились фактически все девять атомных блоков на украинских АЭС. Также кампания нацелена на то, чтобы подготовить максимально устойчивость оборудования к отопительному сезону.

ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой.