Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"
Киев • УНН
"Энергоатом" сократил срок ремонтной кампании на 25 суток, чтобы все энергоблоки работали зимой. Два блока еще ремонтируются, их подключат к началу осенне-зимнего периода.
Энергоатом проводит ремонтную компанию так, чтобы зимой работали все энергоблоки. Об этом сказал глава АО НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает УНН.
Большую часть энергоблоков мы уже отремонтировали и вернули в энергосеть. Все почувствовали ослабление ограничений, когда подключили к сети два энергоблока. Осталось отремонтировать еще два, и их также подключим к началу осенне-зимнего периода
По его словам, сократить сроки ремонтной кампании удается, в первую очередь, за счет самоотверженного труда атомщиков. Ведь каждый на своем месте осознает собственную ответственность.
По состоянию на сегодня "Энергоатому" удалось сократить срок ремонтной кампании на 25 суток. В дальнейшем компания будет работать в таком же темпе, проводя ремонт и оперативно без потери в качестве.
Дополнение
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщал, что в Украине ремонтная кампания построена так, чтобы зимой в период максимальной нагрузки на энергосистему в работе находились фактически все девять атомных блоков на украинских АЭС. Также кампания нацелена на то, чтобы подготовить максимально устойчивость оборудования к отопительному сезону.
ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой.