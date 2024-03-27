Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Харькову, в результате которого пострадало 19 человек, отметив, что укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале, передает УНН.

Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блэкаут, постоянные удары ракет и "шахедов". Теперь - авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким. - написал Зеленский.

Детали

Он сообщил, что в результате удара пострадали по меньшей мере 19 человек пострадали, среди них дети. В частности, девочка 2022 года рождения, мальчик 2023 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а также месте попадания работают все службы.

Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи. Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений - почему "петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и громад, которые страдают от российских террористов. Ежедневно работаем ради того, чтобы дать больше защиты жизни наших людей, нашей Украины. - добавил Зеленский.

Напомним

Армия рф сегодня, предварительно, впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра.

Как подтвердил в телемарафоне глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, по Харькову было нанесено два удара новым для города типом боеприпаса, при этом на территории города и области вражеских самолетов перед "прилетом" не фиксировали.

"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак