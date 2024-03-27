Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

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Российский удар по Харькову привел к ранению 19 человек, в том числе детей, что заставило Зеленского подчеркнуть необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и ускорения поставок в Украину истребителей F-16.
"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак
Украине срочно нужно больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить такие города, как Харьков, Херсон и приграничные районы от российских обстрелов и ракетных атак.
Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"
Парламентская комиссия Литвы пришла к выводу, что глава Департамента государственной безопасности помогал президенту Науседе в избирательной кампании 2019 года, собирая разведывательную информацию о его ближайшем окружении.
россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина
37-летний мужчина получил ранения в результате удара российского беспилотника в селе Веселое Херсонской области.
Медведчук попал под санкции Чехии: что известно
Чешское правительство добавило Виктора Медведчука, пророссийского политика, обвиняемого в государственной измене, и двух связанных с ним лиц в свой национальный санкционный список за деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.
По Харькову был запущен снаряд с дистанции примерно 90 км - Синегубов
Новый тип боеприпасов большой дальности ударил по Харькову с расстояния около 90 км, вызвав многочисленные жертвы, разбив более 300 окон, повредив жилые кварталы и школу, что стало первой подобной атакой на город в 2024 году.
Сервис Samsung Pay прекратит поддержку платежных карточек рф "Мир"
Samsung Pay прекратит поддержку российских платежных карт "Мир" с апреля 2024 года, автоматически удалив из сервиса все ранее добавленные карты "Мир".
Украинские военные поздравили нового главу Минобороны Литвы и обсудили расширение двустороннего оборонного сотрудничества
Украинское военное руководство поздравило Лауринаса Касчунаса с назначением на должность нового Министра обороны Литвы, обсудило текущую ситуацию на украинском фронте и пути расширения двустороннего оборонного сотрудничества с Литвой.
Акции H&M выросли на 13% из-за неожиданного увеличения прибыли
Операционная прибыль H&M в первом квартале выросла больше, чем ожидалось, до 196 млн долларов, что привело к скачку акций компании на 13%.
Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 18, среди них - трехмесячный ребенок
В результате российского удара по Харькову один человек погиб и 18 получили ранения, в том числе четверо детей в возрасте от трех месяцев до тринадцати лет, были повреждены жилые кварталы, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.