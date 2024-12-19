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"Укрэнерго" получило новые тарифы: что будет с ценами для населения в 2025 году

"Укрэнерго" получило новые тарифы: что будет с ценами для населения в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 4322 просмотра

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НКРЭКУ утвердила новые тарифы для "Укрэнерго" на 2025 год. Компания уверяет, что изменение тарифов не повлияет на стоимость электроэнергии для бытовых потребителей.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы для «Укрэнерго» на 2025 год. В компании уверяют - тарифы для бытовых потребителей не изменятся, передает УНН.

«На стоимость электроэнергии для населения изменение тарифов «Укрэнерго» не влияет, поэтому тарифы для бытовых потребителей не изменятся», - отметили в компании.

Контекст

НКРЭКУ утвердила тарифы «Укрэнерго» на 2025 год. На услуги по передаче электроэнергии тариф утвержден на уровне 686,23 грн/МВт∙ч (+0,16 грн/кВт∙ч по сравнению с тарифом на текущий год), а на услугу диспетчерского управления - на уровне 98,97 грн/МВт∙ч (-0,005 грн/кВт∙ч по сравнению с тарифом на текущий год).

В компании отметили, что наибольшая доля расходов НЭК «Укрэнерго», заложенных в тарифы, это расходы на выполнение ПСО, закупку резервов (вспомогательных услуг), расходы на обслуживание и погашение кредитов МФО, расчеты на рынке электроэнергии (расходы, связанные с покупкой электрической энергии с целью компенсации технологических затрат, расходы на системные ограничения, и другие), которые оператор энергосистемы должен осуществлять по законодательству.

Расходы, связанные с операционной деятельностью НЭК «Укрэнерго», составляют до 11% в обоих тарифах. То есть, обеспечение жизнедеятельности компании, осуществление ремонтов и восстановительных работ, строительство и модернизация наших объектов занимает в структуре тарифов наименьшую долю.

Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет16 дек. 2024, 20:14 • 51206 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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