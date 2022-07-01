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Украину не интересует прекращение огня как первый шаг к замороженному конфликту – ОП

Киев • УНН

 • 577778 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Если прекращение огня – это первый шаг для прекращения войны и вывода российских войск с территории Украины – его можно рассматривать. Об этом заявил в пятницу руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

Так, у Ермака спросили, можно ли по его мнению говорить о долгосрочных гарантиях безопасности от других государств для Украины без переговоров о прекращении огня.

"Что касается ceasfire (прекращение огня – ред.), вы знаете, если ceasfire – это первый шаг для прекращения войны и вывода российских войск с нашей территории – мы можем об этом думать. Просто ceasfire как первый шаг к замороженному конфликту нас не интересует. Это не украинский план. Нас интересует победа в этой войне и она обязательно будет", - сказал Ермак.

Детали

Он отметил, что, говоря о гарантиях безопасности – Украина говорит о том, как предотвратить в будущем повторение того, что происходит в стране сейчас.

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"Это о новой системе безопасности, которая, к сожалению, абсолютно разрушена 24 февраля. Ее не существует в Европе. Поэтому мы сегодня после этой войны хотим иметь четкие гарантии безопасности", - добавил руководитель ОП.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

США и союзники обдумывают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки россии.

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