Україну не цікавить припинення вогню як перший крок до замороженого конфлікту – ОП

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Так, в Єрмака спитали, чи на його думку можливо говорити про довгострокові гарантії безпеки від інших держав для України без перемовин щодо припинення вогню.

"Що стосується ceasfire (припинення вогню – ред.), ви знаєте, якщо ceasfire – це перший крок для припинення війни і виведення російських військ з нашої території – ми можемо про це думати. Просто ceasfire як перший крок до замороженого конфлікту нас не цікавить. Це не український план. Нас цікавить перемога у цій війні, і вона обов'язково буде", - сказав Єрмак.

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Він зауважив, що, говорячи про гарантії безпеки – Україна говорить про те, як запобігти у майбутньому повторення того, що відбувається в країні зараз.

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"Це про нову систему безпеки, яка нажаль абсолютно зруйнована 24го лютого. Її не існує в Європі. Тому ми сьогодні після цієї війни хочемо мати чіткі гарантії безпеки",- додав керівник ОП.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль вже готові обговорювати список гарантій безпеки для України.

США і союзники обмірковують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО в якості поступки росії.