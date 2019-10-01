Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Украине во вторник, 1 октября, ожидается ухудшение погодных условий - с сильным ветром и ночными грозами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 1 октября порывы ветра 15-20 м/с. Ночью 1 октября гроза", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по данным синоптиков, 1 октября в большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, восточных областей и южной части страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 1 октября в Украине температура воздуха днем поднимется местами до 24 градусов тепла.