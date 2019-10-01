Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В Україні у вівторок, 1 жовтня, очікується погіршення погодних умов - з сильним вітром і нічними грозами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 1 жовтня пориви вітру 15-20 м/с. Вночі 1 жовтня гроза", - повідомили у відомстві.
Окрім того, за даними синоптиків, 1 жовтня у більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, східних областей та південної частини країни утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 1 жовтня в Україні температура повітря вдень підніметься місцями до 24 градусів тепла.