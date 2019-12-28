Украинцев предупредили о возможной апатии до конца года из-за погоды

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются в основном дискомфортные погодные условия, и только иногда - субкомфортные. У людей могут наблюдаться резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.