Украинцев предупредили о возможной апатии до конца года из-за погоды

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются в основном дискомфортные погодные условия, и только иногда - субкомфортные. У людей могут наблюдаться резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение 28 декабря погода может вызвать субкомфортное состояние, которое может сопровождаться умеренной теплонагрузкой, субъективным теплоощущением - "очень тепло". Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.

Если терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Ближе к вечеру субботы состояние может перейти в дискомфортное. В таком состоянии человек может испытывать значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

Дискомфорт будет ощущаться и все воскресенье, 29 декабря, а также большую часть дня в понедельник.

Субкомфорт может возвращаться только ближе к середине дня в понедельник и вторник, в то время, как в новом году, 1 января, вновь будет доминировать дискомфорт.

Напомним, по Украине в субботу, 28 декабря, пройдет снег, местами с дождем.

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