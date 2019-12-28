Українців попередили про можливу апатію до кінця року через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні протягом тижня очікуються в основному дискомфортні погодні умови, і лише інколи – субкомфортні. У людей можуть спостерігатися різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, протягом 28 грудня погода може викликати субкомфортний стан, що може супроводжуватися помірним теплонавантаженням, суб’єктивним тепловідчуттям – "дуже тепло". Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.
Якщо терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.
Ближче до вечора суботи стан може перейти у дискомфортний. У такому стані людина може відчувати значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.
Дискомфорт відчуватиметься і всю неділю, 29 грудня, а також більшу частину дня в понеділок.
Субкомфорт може повертатись тільки ближче до середини дня у понеділок та вівторок, у той час, як у новому році, 1 січня, знов домінуватиме дискомфорт.
Нагадаємо, по Україні у суботу, 28 грудня, пройде сніг, місцями з дощем.