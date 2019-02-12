Украинцы за год нарастили долги за свет на 16%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинские потребители в 2018 году нарастили долги за потребленную электрическую энергию на 16%, или 4,67 млрд грн. Об этом во вторник сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.
"Суммарная стоимость потребленной электрической энергии потребителями в 2018 году (поставленной ПЗТ) составила - 195 081 млн грн (с НДС), задолженность потребителей на начало 2018 года - 28 942 млн грн (с НДС), на конец года 33 611 млн грн (с НДС), прирост задолженности за год составил - 16% или 4 670 млн грн", - привела она результаты мониторинга лицензированной деятельности поставщиков электроэнергии в 2018 году.
Напомним, промышленность в прошлом году использовала электричества на 16% больше, чем население.
За прошлый год в Украине было произведено 159,35 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 2,5% больше, чем в 2017 году.