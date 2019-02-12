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Українці за рік наростили борги за світло на 16%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Українські споживачі у 2018 році наростили борги за спожиту електричну енергію на 16%, або 4,67 млрд грн. Про це у вівторок повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.

"Сумарна вартість спожитої електричної енергії споживачами у 2018 році (поставленої ПЗТ) склала - 195 081 млн грн (з ПДВ), заборгованість споживачів на початок 2018 року - 28 942 млн грн (з ПДВ), на кінець року 33 611 млн грн (з ПДВ), приріст заборгованості за рік склав - 16% або 4 670 млн грн", - навела вона результати моніторингу ліцензованої діяльності постачальників електроенергії у 2018 році. 

Нагадаємо, промисловість торік спожила електрики на 16% більше за населення.

За минулий рік в Україні було вироблено 159,35 млрд кВт/год. електроенергії, що на 2,5% більше, ніж у 2017 році.

Українські Національні Новини

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