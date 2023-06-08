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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украинского волонтера пытают в ростовском СИЗО - омбудсмен

Киев • УНН

 • 276758 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Украинского волонтера Ярослава Жука пытают в ростовском СИЗО. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Украинского волонтера пытают в ростовском СИЗО - омбудсмен

Цитата

«В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались слушания по похищенному жителю Мелитополя. Гражданин Украины заявил, что его пытали сотрудники СИЗО-1. Об этом Ярослав написал в заявлении, в котором просит привлечь к уголовной ответственности за бесчеловечные пытки сотрудников этого следственного изолятора. По словам мужчины, его неоднократно били ногами и палками, поливали водой и пытали электрошокером. Также подсудимого постоянно унижают и оскорбляют», - написал Лубинец.

Он подчеркнул, что такие неправомерные действия со стороны сотрудников СИЗО-1 нарушают статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Запрет пыток».

«Как сообщила Офис Омбудсмана жена Ярослава Марина, мужчину держат в камере, где количество людей превышает количество спальных мест, из-за чего мужчине приходится спать на холодном полу, даже без матраса. Эти действия нарушают все нормы международного права, украинского и даже российского законодательства», - сообщил омбудсмен.

Лубинец напомнил, что 17 июня 2022 года в Мелитополе Ярослава Жука похитили оккупационные войска. Сначала его держали в подвале, где мужчину жестоко избивали, пытали током, жгли кожу паяльной лампой, заставляя подписать фейковые признания. В августе 2022 года стало известно, что его перевезли в Крым и обвиняют в «акте международного терроризма», а уже после предварительного следствия этапировали в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

«Подчеркиваю, пытки и бесчеловечное обращение во время российского вторжения являются военными преступлениями и преступлениями против человечности для национальных и международных механизмов правосудия», - отметил Лубинец.

Дополнение

С временно оккупированной Луганщины на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 14-летнего Павла.

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