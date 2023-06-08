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Українського волонтера катують у ростовському СІЗО - омбудсмен

Київ • УНН

 • 276758 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Українського волонтера Ярослава Жука катують у ростовському СІЗО. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Українського волонтера катують у ростовському СІЗО - омбудсмен

Цитата

«У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону розпочалися слухання щодо викраденого жителя Мелітополя. Громадянин України заявив, що його катували співробітники СІЗО-1. Про це Ярослав написав у заяві, у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності за нелюдські катування співробітників цього слідчого ізолятора. За словами чоловіка, його неодноразово били ногами і палицями, поливали водою та катували електрошокером. Також підсудного постійно принижують та ображають», - написав Лубінець.

Він наголосив, що такі неправомірні дії з боку співробітників СІЗО-1 порушують статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «Заборона катування».

«Як повідомила Офіс Омбудсмана дружина Ярослава Марина, чоловіка тримають у камері, де кількість людей перевищує кількість спальних місць, через що чоловіку доводиться спати на холодній підлозі, навіть без матрацу. Ці дії порушують всі норми міжнародного права, українського і навіть російського законодавства», - повідомив Омбудсмен.

Лубінець нагадав, що 17 червня 2022 року у Мелітополі Ярослава Жука викрали окупаційні війська. Спочатку його тримали у підвалі, де чоловіка жорстоко били, катували струмом, палили шкіру паяльною лампою, змушуючи підписати фейкові зізнання. У серпні 2022 року стало відомо, що його перевезли до Криму та звинувачують в «акті міжнародного тероризму», а вже після попереднього слідства етапували у СІЗО-1 у Ростові-на-Дону.

«Наголошую, катування та нелюдське поводження під час російського вторгнення є воєнними злочинами та злочинами проти людяності для національних та міжнародних механізмів правосуддя», - наголосив Лубінець.

Доповнення

З тимчасово окупованої Луганщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 14-річного Павла.

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