Украинский топ-дипломат сравнил с бредом очередное заявление пресс-секретаря Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал очередное заявление пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, проведя аналогию с антинаучним бредом. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Песков: солнце вращается вокруг земли, ой сорри, дискриминация наблюдателей из РФ снизит доверие к результату выборов в Украине ... но то же самое - антинаучный бред..." - написал Кислица.
Ранее сегодня российские СМИ процитировали Пескова, который сделал соответствующее заявление.
Как сообщал УНН, 7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.
В то же время российское издание "Коммерсант" отметило, что Россия все же попытается отправить своих наблюдателей на украинские выборы.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Песков: солнце вращается вокруг земли, ой сорри, дискриминация наблюдателей из РФ снизит доверие к результату выборов на Украине ... но то же - антинаучни бред ... pic.twitter.com/Cw27krDROu- Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 8, 2019