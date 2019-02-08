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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77154 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101285 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135943 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134391 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131602 просмотра

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7 марта, 08:52 • 163484 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

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Украинский топ-дипломат сравнил с бредом очередное заявление пресс-секретаря Путина

Украинский топ-дипломат сравнил с бредом очередное заявление пресс-секретаря Путина

Киев  •  УНН

 • 16263 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал очередное заявление пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, проведя аналогию с антинаучним бредом. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Песков: солнце вращается вокруг земли, ой сорри, дискриминация наблюдателей из РФ снизит доверие к результату выборов в Украине ... но то же самое - антинаучный бред..." - написал Кислица.

Ранее сегодня российские СМИ процитировали Пескова, который сделал соответствующее заявление.

Как сообщал УНН, 7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

В то же время российское издание "Коммерсант" отметило, что Россия все же попытается отправить своих наблюдателей на украинские выборы.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Песков: солнце вращается вокруг земли, ой сорри, дискриминация наблюдателей из РФ снизит доверие к результату выборов на Украине ... но то же - антинаучни бред ... pic.twitter.com/Cw27krDROu

- Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 8, 2019

Украинские Национальные Новости

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