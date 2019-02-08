Український топ-дипломат порівняв з маренням чергову заяву речника Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прокоментував чергову заяву прес-секретаря російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова, провівши аналогію із антинаучними мареннями. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Песков: солнце вращаєтся вокруг земли, ой сорри, дискриминация наблюдателей из РФ снизит доверие к результату выборов в Украине... але те саме - антинаучні марення..." - написав Кислиця.
Раніше сьогодні російські ЗМІ процитували Пєскова, який зробив відповідну заяву.
Як повідомляв УНН, 7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.
Водночас російське видання "Коммерсант" зазначило, що Росія все ж спробує відправити своїх спостерігачів на українські вибори.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Песков: солнце вращаєтся вокруг земли, ой сорри, дискриминация наблюдателей из РФ снизит доверие к результату выборов на Украине... але те саме - антинаучні марення... pic.twitter.com/Cw27krDROu— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 8, 2019