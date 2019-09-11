Украинский пограничник встретился с принцем Гарри
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинский пограничник, участник "Invictus Games" Виктор Шинкарук встретился с герцогом Сассекским - принцем Гарри, на праздновании 5-й годовщины соревнований. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Twitter, обнародовав соответствующее фото, передает УНН.
"Наш пограничник, участник "Invictus Games" Виктор Шинкарук встретился с принцем Гарри на праздновании 5-й годовщины соревнований", - написали в МВД.
Отметим, Игры непокоренных (Invictus Games - англ.) - это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Гарри. В играх принимают участие ранены военнослужащие и связанные с ними ветераны.
Как сообщал УНН, 5 июня правительство приняло решение о подготовке сборной Украины к участию в "Играх Непокоренных".
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Наш пограничник, участник "Invictus Games" Виктор Шинкарук встретился с принцем Гарри на праздновании 5-й годовщины соревнований
Оставим его здесь на память! pic.twitter.com/Fjn7w5SiNc