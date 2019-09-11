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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111845 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117991 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123899 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150159 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149940 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 193066 просмотра

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Украинский пограничник встретился с принцем Гарри

Украинский пограничник встретился с принцем Гарри

Киев  •  УНН

 • 19166 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинский пограничник, участник "Invictus Games" Виктор Шинкарук встретился с герцогом Сассекским - принцем Гарри, на праздновании 5-й годовщины соревнований. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Twitter, обнародовав соответствующее фото, передает УНН.

"Наш пограничник, участник "Invictus Games" Виктор Шинкарук встретился с принцем Гарри на праздновании 5-й годовщины соревнований", - написали в МВД.

Отметим, Игры непокоренных (Invictus Games - англ.) - это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Гарри. В играх принимают участие ранены военнослужащие и связанные с ними ветераны.

Как сообщал УНН, 5 июня правительство приняло решение о подготовке сборной Украины к участию в "Играх Непокоренных".

Только посмотрите на это фото

Наш пограничник, участник "Invictus Games" Виктор Шинкарук встретился с принцем Гарри на праздновании 5-й годовщины соревнований

Оставим его здесь на память! pic.twitter.com/Fjn7w5SiNc

- МВД Украины (@MVS_UA) 11 сентября 2019 г.

Украинские Национальные Новости

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