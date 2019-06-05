Уряд ухвалив рішення про підготовку збірної України до участі в "Іграх Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення про підготовку збірної команди України до участі в "Іграх Нескорених" 2020 року Міністерством у справах ветеранів, БФ "Повернись живим" та StartComUa. Про це Міністр зі справ ветеранів Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щойно Урядом України прийнято розпорядження про організацію "Ігор Нескорених" Міністерством у справах ветеранів разом з партнерами – Повернись живим та Stratcom Ukraine", - написала Фріз.
Вона зазначила, що одразу після засідання Уряду відбудеться прес-конференція, де більш детально буде розказано про організацію національних змагань та відбір до збірної України.
Як повідомляв УНН, представники України у жовтні минулого року здобули 20 золотих медалей на “Іграх Нескорених” у Сіднеї.