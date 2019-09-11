Український прикордонник зустрівся із принцом Гаррі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Український прикордонник, учасник "Invictus Games" Віктор Шинкарук зустрівся із герцогом Сассекським - принцом Гаррі, на святкуванні 5-тої річниці змагань. Про це повідомила пресслужба МВС України у Twitter, оприлюднивши відповідне фото, передає УНН.
“Наш прикордонник, учасник „Invictus Games“ Віктор Шинкарук зустрівся із принцом Гаррі на святкуванні 5-тої річниці змагань”, — написали у МВС.
Зазначимо, Ігри нескорених (Invictus Games — англ.) — це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані принцом Гаррі. В іграх беруть участь поранені військовослужбовці та пов’язані з ними ветерани.
Як повідомляв УНН, 5 червня уряд ухвалив рішення про підготовку збірної України до участі в “Іграх Нескорених”.
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Наш прикордонник, учасник "Invictus Games" Віктор Шинкарук зустрівся із принцом Гаррі на святкуванні 5-тої річниці змагань
Залишимо його тут на згадку! pic.twitter.com/Fjn7w5SiNc