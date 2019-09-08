Украинские арбитры будут судить матч с участием чемпионов мира по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Поединок отборочного турнира Евро-2020 Франция - Андорра, который состоится 10 сентября в Сен-Дени, УЕФА доверил судейской бригаде из Украины. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Главным арбитром будет выступать Николай Балакин. Его помощниками на линиях будут Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр — Ярослав Козик. Судейский наблюдатель — Хаим Яков из Израиля.
Примечательно, что Франция с 12 очками лидирует в группе Н, а Андорра замыкает турнирную таблицу с 0 очков.
Заметим, что сборная Франции занимает третье место в рейтинге сборных ФИФА находясь сразу после Бельгии и Бразилии.
Напомним, что французская сборная стала чемпионом мира в прошлом году.