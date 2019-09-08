Українські арбітри розсудять матч за участі чемпіонів світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Поєдинок відбірного турніру Євро-2020 Франція — Андорра, що відбудеться 10 вересня в Сен-Дені, УЄФА довірив суддівській бригаді з України. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Головним арбітром виступатиме Микола Балакін. Його помічниками на лініях будуть Валентин Куцев та Володимир Висоцький. Четвертий арбітр — Ярослав Козик. Суддівський спостерігач — Хаїм Яков з Ізраїлю.
Примітно, що Франція з 12 очками лідирує у групі Н, а Андорра замикає турнірну таблицю із 0 очок.
Зауважимо, що збірна Франції займає третє місце в рейтингу збірних ФІФА знаходячись одразу після Бельгії та Бразилії.
Нагадаємо, що французька збірна стала чемпіоном світу в минулому році.