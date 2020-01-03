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Украинская ГТС частично функционирует в реверсном режиме - оператор

Украинская ГТС частично функционирует в реверсном режиме - оператор

Киев • УНН

 • 13325 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В связи с небольшими объемами транзита с начала года, украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Общества с ограниченной ответственностью "Оператор ГТС Украины" в Facebook, передает УНН.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть спрос потребителей в восточных и южных регионах Украины обеспечивается транспортировкой газа из подземных хранилищ по газопроводу Союз в направлении "запад-восток". Соответственно, предыдущие инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что в конце августа "Укртрансгаз" осуществил успешный тестовый запуск участка магистрального газопровода "Союз" для работы в обратном направлении "запад-восток". Это никоим образом не повлияло на транспортировку голубого топлива в страны ЕС - заявки Газпрома на транзит были выполнены в полном объеме, отметили в компании.

Напомним, 1 января Украинская компания "Нафтогаз" полностью завершила отделение активов оператора газотранспортной системы от своей структуры (процесс анбандлинга).

Как сообщал УНН, ранее Украина подготовила дополнительный пункт реверсного приема газа, чтобы не зависеть от РФ.

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