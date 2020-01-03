Українська ГТС частково функціонує в реверсному режимі – оператор
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У зв’язку з невеликими обсягами транзиту з початку року, українська газотранспортна система функціонує частково в реверсному режимі. Про це повідомляє пресслужба Товариства з обмеженою відповідальністю “Оператор ГТС України” у Facebook, передає УНН.
“У зв’язку з невеликими обсягами транзиту з початку року українська газотранспортна система функціонує частково в реверсному режимі. Тобто попит споживачів в східних та південних регіонах України забезпечується транспортуванням газу з підземних сховищ газопроводом Союз в напрямку „захід-схід“. Відповідно, попередні інвестиції в підготовку реверсної схеми роботи ГТС себе виправдали”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Варто зазначити, що у кінці серпня “Укртрансгаз” здійснив успішний тестовий запуск ділянки магістрального газопроводу “Союз” для роботи в зворотньому напрямку “захід-схід”. Це жодним чином не вплинуло на транспортування блакитного палива до країн ЄС — заявки Газпрому на транзит були виконані в повному обсязі, зазначили в компанії.
Нагадаємо, 1 січня Українська компанія “Нафтогаз” повністю завершила відділення активів оператора газотранспортної системи від своєї структури (процес анбандлінгу).
Як повідомляв УНН, раніше Україна підготувала додатковий пункт реверсного прийому газу, щоб не залежати від РФ.