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У Нафтогазі повідомили, що повністю завершили анбандлінг

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Українська компанія “Нафтогаз” повністю завершила відділення активів оператора газотранспортної системи від своєї структури. Про це в середу заявив глава “Нафтогазу” Андрій Коболєв, пише УНН з посиланням на його Facebook.

“Сьогодні завершився анбандлінг (відділення), незалежний оператор ГТС повністю відокремився від Групи Нафтогаз та розпочав автономну роботу — транспортування природного газу для споживачів України та ЄС”, — написав він на сторінці в Facebook. Коболєв уточнив, що “Нафтогаз” перестав бути бенефіціаром оператора системи, але стає її великим клієнтом. У зв’язку з цим глава компанії підкреслив, що Україна виконала норму Третього енергопакету ЄС.

“Це була наймасштабніша реформа в енергетчному секторі за всю історію незалежної України”, — додав Коболєв.

Раніше в середу глава компанії “Оператор газотранспортної системи України” Сергій Макогон повідомив про успішний початок роботи підприємства.

В рамках домовленостей з Європою Україна взяла на себе зобов’язання станом на 1 січня 2020 року передати діяльність з транспортування, видобутку і зберігання газу в окремі компанії.

Також варто зазначити, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, підбиваючи підсумки року, назвав перемогами анбандлінг НАК “Нафтогаз України” і отримання компенсації у 2,9 млрд дол. від російського ПАТ “Газпром” за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Українські Національні Новини

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