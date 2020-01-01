Оператор ГТС України повідомив про першу ніч роботи компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Компанія “Оператор газотранспортної системи України” (ОГТСУ) успішно розпочала роботу і транспортує газ відповідно до підписаних договорів. Про це в середу повідомив глава компанії Сергій Макогон, передає УНН.
“Перша ніч Оператора ГТС України пройшла у штатному режимі. Опрацювали всі номінації щодо транзиту у рамках виконання новогу договору. Ми довели що спроможні працювати за новими європейськими правилами”, — написав він на сторінці у Facebook.
Україна і Росія 30 грудня 2019 року завершили підписання пакетної угоди про транзит газу на 2020-2024 роки. Вона передбачає, що в схемі транзиту буде і далі бути присутнім “Нафтогаз” як організатор транзиту по Україні. Для цього він буде здійснювати бронювання транзитних потужностей у нового оператора ГТС країни відповідно до заявлених обсягів. Домовленості передбачають гарантовані обсяги транзиту 65 млрд куб. м російського газу в 2020 році і по 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.
Договір про взаємодію суміжних операторів ОГТСУ і “Газпрому” входив в пакет угод, необхідних для продовження транзиту газу через територію України до 2025 року.
Варто додати, що сьогодні, 1 січня 2020 року в Україні повноцінно починає працювати оператор газотранспортної системи.