В Нафтогазе сообщили, что полностью завершили анбандлинг

“Сегодня завершился анбандлинг (отделение), независимый оператор газотранспортной системы полностью отделен от группы „Нафтогаз“ и начал автономную работу — транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС”, — написал он на странице в Facebook. Коболев уточнил, что “Нафтогаз” перестал быть бенефициаром оператора системы, но становится ее крупным клиентом. В этой связи глава компании подчеркнул, что Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС.

“Это была самая масштабная реформа в енергетчному секторе за всю историю независимой Украины”, — добавил Коболев.

Ранее в среду глава компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон сообщил об успешном начале работы предприятия.

В рамках договоренностей с Европой Украина обязалась к 1 января 2020 года передать деятельность по транспортировке, добыче и хранению газа в отдельные компании.

Также стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, подводя итоги назвал победами анбандлинг НАК “Нафтогаз Украины” и получения компенсации в 2,9 млрд долл. от российского ОАО “Газпром” по решению Стокгольмского арбитража.