Украинка стала победительницей командного Кубка Чехии по настольному теннису

О пути к победе в составе команды “Годонин” поведала украинская теннисистка, которая в личных матчах завоевала одну победу при двух поражениях.

“Финальную игру мы играли против команды „Бжецлав“. Чаще всего, играем с ними финал экстра лиги, но в этом году мы хотели еще выиграть кубок Чехии, так как „Годонин“ только 2 раза его выигрывал и этим мы хотели доказать, что наша команда является сильнейшей. Борьба была равной, но последний матч был за нами, поэтому мы выиграли со счетом 5:4. Что касается меня, то я, к сожалению, выиграла только одну игру с „Hartbrich“ (3:1). Следующие две игры я проиграла со счетом 3:2 („Adámcová“) и 3:1 („Čechová“). Конечно, это не тот результат который бы мне хотелось, но несмотря на все, для меня это были одни из лучших игр за всю мою спортивную карьеру. Поэтому в целом я довольна”, — призналась Братейко.

Как сообщал УНН, украинка стала призером турнира мировой серии по настольному теннису.