Украинка стала победительницей командного Кубка Чехии по настольному теннису

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 93563 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103803 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129563 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108955 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129150 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101698 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102439 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104231 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101992 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101522 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Украинка стала победительницей командного Кубка Чехии по настольному теннису

Украинка стала победительницей командного Кубка Чехии по настольному теннису

Киев  •  УНН

 • 11241 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Игрок сборной Украины по настольному теннису Соломия Братейко стала триумфатором командного Кубка Чехии, передает УНН со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Украины.

О пути к победе в составе команды “Годонин” поведала украинская теннисистка, которая в личных матчах завоевала одну победу при двух поражениях.

“Финальную игру мы играли против команды „Бжецлав“. Чаще всего, играем с ними финал экстра лиги, но в этом году мы хотели еще выиграть кубок Чехии, так как „Годонин“ только 2 раза его выигрывал и этим мы хотели доказать, что наша команда является сильнейшей. Борьба была равной, но последний матч был за нами, поэтому мы выиграли со счетом 5:4. Что касается меня, то я, к сожалению, выиграла только одну игру с „Hartbrich“ (3:1). Следующие две игры я проиграла со счетом 3:2 („Adámcová“) и 3:1 („Čechová“). Конечно, это не тот результат который бы мне хотелось, но несмотря на все, для меня это были одни из лучших игр за всю мою спортивную карьеру. Поэтому в целом я довольна”, — призналась Братейко.

Как сообщал УНН, украинка стала призером турнира мировой серии по настольному теннису.

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