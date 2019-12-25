Українка стала переможницею командного Кубку Чехії з настільного тенісу

Про шлях до перемоги в складі команди “Годонін” повідала українська тенісистка, яка в особистих матчах завоювала одну звитягу при двох поразках.

“Фінальну гру ми грали проти команди „Бжецлав“. Найчастіше, граємо з ними фінал екстра ліги, але цього року ми хотіли ще виграти кубок Чехії, так як „Годонін“ лише 2 рази його вигравав і цим ми хотіли довести, що наша команда є найсильнішою. Боротьба була рівною, але останній матч був за нами, тому ми виграли з рахунком 5:4. Що стосується мене, то я, нажаль, виграла лише одну гру з „Hartbrich“ (3:1). Наступні дві гри я програла з рахунком 3:2 („Adámcová“) та 3:1 („Čechová“). Звичайно, це не той результат який би мені хотілось, але незважаючи на все, для мене це були одні з найкращих ігор за цілу мою спортивну кар‘єру. Тому в цілому я задоволена”, — зізналася Братейко.

Як повідомляв УНН, українка стала призеркою турніру світової серії з настільного тенісу.