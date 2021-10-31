Украине есть что предложить в контексте противодействия климатическим изменениям: у Президента рассказали об ожиданиях от саммита в Глазго

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27004 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 57009 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 76413 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 230068 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131721 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400172 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316586 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215298 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245061 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255666 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.2м/с
58%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 10329 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 9110 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10657 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21319 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 7968 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 8056 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139789 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 230068 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400172 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260448 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13135 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21915 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50674 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75174 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60072 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Украине есть что предложить в контексте противодействия климатическим изменениям: у Президента рассказали об ожиданиях от саммита в Глазго

Киев • УНН

 • 28118 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. С 31 октября по 12 ноября 2021 г. в городе Глазго состоится 26-я Конференция сторон по изменению климата (COP26). Участие в ней на самом высоком уровне принимает и Украина. О деталях визита и ожидания от мероприятия УНН удалось узнать в Офисе Президента.

Украине есть что предложить в контексте противодействия климатическим изменениям: у Президента рассказали об ожиданиях от саммита в Глазго

COP26 кратко

Конференции сторон отличаются от других глобальных саммитов, проводимых только для самых богатых и влиятельных стран. Ежегодно эта конференция объединяет 197 стран и территорий, подписавших первоначальную Рамочную конвенцию ООН об изменении климата 1992 года, первое глобальное соглашение, признающее угрозу, которую поведение человека может представлять для климата. В этом году конференция проходит в Глазго, Шотландия. Целью саммита этого года является ускорение действий по достижению целей Парижского соглашения об изменении климата, подписанного еще в 2015 году. Главная цель соглашения – не допустить роста глобальной средней температуры более 2°C (по возможности – не более 1,5°C) по отношению к показателям доиндустриальной эпохи. Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства независимо от степени их экономического развития. В то же время, как утверждают организаторы саммита и научное сообщество, поставленная цель не выполняется.

Основными целями саммита в Глазго определены:

  • Обеспечить глобальный нулевой уровень выбросов до середины века и сохранять рост температуры в пределах 1,5 градуса;
  • Адаптироваться для защиты сообществ и природной среды;
  • Мобилизовать деньги;
  • Работать вместе, чтобы добиться успеха.

Чего ожидает Украина от саммита и с чем на него едет

Как подтвердили УНН в пресс-службе Президента, Глава государства планирует лично принять участие в мероприятии. Более того, как уточнили в пресс-службе, Владимир Зеленский будет выступать на мероприятии – в то же время деталей относительно выступления УНН не раскрыли. Однако сообщили, что кроме выступления, Президент будет иметь в Глазго ряд двусторонних встреч, ожидаются также некоторые мероприятия в рамках оборонного сотрудничества. О том, чего именно украинская сторона ожидает от саммита, рассказал УНН советник руководителя ОП из антикризисных коммуникаций Михаил Подоляк. Он сразу отметил, что климатические изменения, которые сегодня абсолютно очевидны, затрагивают интересы всех стран, "хочет этого кто-то или не хочет". По его мнению, в частности, экстремальные проявления погоды, засухи и наводнения, уничтожение традиционного уклада в разных частях планеты, что в свою очередь будет провоцировать все более масштабные миграционные кризисы, обострение продовольственного вопроса – это непосредственные последствия климатических изменений. Подоляк отметил, что в нынешнем десятилетии "человечество переживает решающий момент" - либо удастся к 2030 году действовать решительно, либо разрушительные климатические изменения на планете станут необратимыми.

"Поэтому Украина, как, разумеется, и все другие ответственные государства, ожидает активизации глобальных усилий для заметного уменьшения деструктивного влияния людей на климат. Наше государство поддерживает Декларацию лидеров о пользовании лесами и землей, инициированной Великобританией в рамках климатического саммита в Глазго”, - отметил Подоляк.

“Нам есть что предложить в повестку дня развивающихся стран в контексте противодействия климатическим изменениям. А также и к общеевропейским усилиям в целях зеленой трансформации и достижения климатической нейтральности", – добавил собеседник.

Дополнение

Климатологи говорят, что конференция Организации Объединенных Наций в этом году имеет решающее значение, если мир хочет удержать повышение температуры на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня.

За пределами этого порога опасность, связанная с экстремальной жарой, наводнениями и лесными пожарами, растет в геометрической прогрессии.

Лидер Китая Си Цзиньпин не примет непосредственного участия на саммите, несмотря на то, что он руководит страной, занимающей первое место в мире по выбросам углерода. Индия, Россия и Австралия, все основные страны-производители ископаемого топлива, не объявили более амбициозные цели по сокращению выбросов. Хотя климатические саммиты проводятся ежегодно, дипломаты и ученые говорят, что решения, принятые в следующие две недели, будут важнейшими со времен Парижского соглашения 2015 года.

Успех саммита зависит от готовности мировых лидеров выйти за пределы уже достигнутого прогресса и пообещать дальнейшее сокращение выбросов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48