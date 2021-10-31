Украине есть что предложить в контексте противодействия климатическим изменениям: у Президента рассказали об ожиданиях от саммита в Глазго

COP26 кратко

Конференции сторон отличаются от других глобальных саммитов, проводимых только для самых богатых и влиятельных стран. Ежегодно эта конференция объединяет 197 стран и территорий, подписавших первоначальную Рамочную конвенцию ООН об изменении климата 1992 года, первое глобальное соглашение, признающее угрозу, которую поведение человека может представлять для климата. В этом году конференция проходит в Глазго, Шотландия. Целью саммита этого года является ускорение действий по достижению целей Парижского соглашения об изменении климата, подписанного еще в 2015 году. Главная цель соглашения – не допустить роста глобальной средней температуры более 2°C (по возможности – не более 1,5°C) по отношению к показателям доиндустриальной эпохи. Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства независимо от степени их экономического развития. В то же время, как утверждают организаторы саммита и научное сообщество, поставленная цель не выполняется.

Основными целями саммита в Глазго определены:



Обеспечить глобальный нулевой уровень выбросов до середины века и сохранять рост температуры в пределах 1,5 градуса;



Адаптироваться для защиты сообществ и природной среды;



Мобилизовать деньги;



Работать вместе, чтобы добиться успеха.



Чего ожидает Украина от саммита и с чем на него едет

Как подтвердили УНН в пресс-службе Президента, Глава государства планирует лично принять участие в мероприятии. Более того, как уточнили в пресс-службе, Владимир Зеленский будет выступать на мероприятии – в то же время деталей относительно выступления УНН не раскрыли. Однако сообщили, что кроме выступления, Президент будет иметь в Глазго ряд двусторонних встреч, ожидаются также некоторые мероприятия в рамках оборонного сотрудничества. О том, чего именно украинская сторона ожидает от саммита, рассказал УНН советник руководителя ОП из антикризисных коммуникаций Михаил Подоляк. Он сразу отметил, что климатические изменения, которые сегодня абсолютно очевидны, затрагивают интересы всех стран, "хочет этого кто-то или не хочет". По его мнению, в частности, экстремальные проявления погоды, засухи и наводнения, уничтожение традиционного уклада в разных частях планеты, что в свою очередь будет провоцировать все более масштабные миграционные кризисы, обострение продовольственного вопроса – это непосредственные последствия климатических изменений. Подоляк отметил, что в нынешнем десятилетии "человечество переживает решающий момент" - либо удастся к 2030 году действовать решительно, либо разрушительные климатические изменения на планете станут необратимыми.

"Поэтому Украина, как, разумеется, и все другие ответственные государства, ожидает активизации глобальных усилий для заметного уменьшения деструктивного влияния людей на климат. Наше государство поддерживает Декларацию лидеров о пользовании лесами и землей, инициированной Великобританией в рамках климатического саммита в Глазго”, - отметил Подоляк.

“Нам есть что предложить в повестку дня развивающихся стран в контексте противодействия климатическим изменениям. А также и к общеевропейским усилиям в целях зеленой трансформации и достижения климатической нейтральности", – добавил собеседник.

Дополнение

Климатологи говорят, что конференция Организации Объединенных Наций в этом году имеет решающее значение, если мир хочет удержать повышение температуры на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня.

За пределами этого порога опасность, связанная с экстремальной жарой, наводнениями и лесными пожарами, растет в геометрической прогрессии.

Лидер Китая Си Цзиньпин не примет непосредственного участия на саммите, несмотря на то, что он руководит страной, занимающей первое место в мире по выбросам углерода. Индия, Россия и Австралия, все основные страны-производители ископаемого топлива, не объявили более амбициозные цели по сокращению выбросов. Хотя климатические саммиты проводятся ежегодно, дипломаты и ученые говорят, что решения, принятые в следующие две недели, будут важнейшими со времен Парижского соглашения 2015 года.

Успех саммита зависит от готовности мировых лидеров выйти за пределы уже достигнутого прогресса и пообещать дальнейшее сокращение выбросов.