Україні є що запропонувати в контексті протидії кліматичним змінам: у Президента розповіли про очікування від саміту у Глазго

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 56287 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 105033 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 91401 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 100685 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 76716 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 68847 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 149916 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86228 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 250285 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107942 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.4м/с
92%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 23591 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 25412 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 22199 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 20639 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 26122 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 115718 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 149916 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 250285 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 422868 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 412607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 23610 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 29476 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30136 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 31576 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 81555 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Україні є що запропонувати в контексті протидії кліматичним змінам: у Президента розповіли про очікування від саміту у Глазго

Київ • УНН

 • 28118 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З 31 жовтня по 12 листопада 2021 року у місті Глазго відбудеться 26-та Конференція сторін зі зміни клімату (COP26). Участь у ній на найвищому рівні бере й Україна. Про деталі візиту і очікування від заходу УНН вдалось дізнатись у Офісу Президента.

Україні є що запропонувати в контексті протидії кліматичним змінам: у Президента розповіли про очікування від саміту у Глазго

COP26 коротко

Конференції сторін відрізняється від інших глобальних самітів, які проводяться тільки для найбагатших і наймогутніших країн. Щорічно ця конференція об'єднує 197 країн і територій, які підписали початкову Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату 1992 року, першу глобальну угоду, що визнає загрозу, яку поведінка людини може становити для клімату. Цього року конференція відбувається у Глазго, Шотландія. Метою цьогорічного саміту зазначене прискорення дій щодо досягнення цілей Паризької угоди про зміну клімату, підписаної ще в 2015 році. Головна ціль угоди – не допустити зростання глобальної середньої температури більше 2°C (по можливості – не більше 1,5°C) відносно показників доіндустріальної епохи. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов’язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Водночас, як стверджують організатори саміту та наукове середовище, поставлена мета не виконується

Основними цілями саміту в Глазго визначено:

  • Забезпечити глобальний нульовий рівень викидів до середини століття та зберігати зростання температури в межах 1,5 градуса;
  • Адаптуватись для захисту спільнот та природного довкілля;
  • Мобілізувати фінанси;
  • Працювати разом, щоб досягти успіху.

Чого очікує Україна від саміту та з чим на нього їде

Як підтвердили УНН в пресслужбі Президента, Глава держави планує особисто взяти участь у заході. Ба більше, як уточнили в пресслужбі, Володимир Зеленський виступатиме на заході – водночас деталей щодо виступу УНН не розкрили. Однак повідомили, що окрім виступу, Президент матиме в Глазго низку двосторонніх зустрічей, очікуються також “деякі заходи в рамках оборонної співпраці”. Про те, чого саме українська сторона очікує від саміту, розповів УНН радник керівника ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк. Він одразу відзначив, що кліматичні зміни, які на сьогодні є абсолютно очевидними, зачіпають інтереси усіх країн, “хоче цього хтось чи не хоче”. На його думку, зокрема, екстремальні прояви погоди, посухи і повені, знищення традиційного укладу в різних частинах планети, яке в свою чергу провокуватиме все більш масштабні міграційні кризи, загострення продовольчого питання – усе це безпосередні наслідки кліматичних змін. Подоляк зауважив, що у нинішньому десятилітті “людство переживає вирішальний момент” - або вдасться до 2030 року діяти рішуче, або руйнівні кліматичні зміни на планеті стануть незворотніми.

“Тому Україна, як, зрозуміло, і всі інші відповідальні держави, очікує активізації глобальних зусиль для помітного зменшення деструктивного впливу людей на клімат. Наша держава підтримує Декларацію лідерів про користування лісами та землею, ініційовану Великою Британією в рамках кліматичного саміту в Глазго”, - зазначив Подоляк.

“Нам є що запропонувати до порядку денного країн, які розвиваються, в контексті протидії кліматичним змінам. А також і до загальноєвропейських зусиль з метою зеленої трансформації та досягнення кліматичної нейтральності”, - додав співрозмовник.

Доповнення

Кліматологи кажуть, що конференція Організації Об'єднаних Націй цього року має вирішальне значення, якщо світ хоче утримати підвищення температури на 1,5 градуса за Цельсієм вище за доіндустріальний рівень. 

За межами цього порога небезпека, пов'язана з екстремальною спекою, повенями та лісовими пожежами, зростає у геометричній прогресії. Лідер Китаю Сі Цзіньпін не прийме особистої участі на саміті, незважаючи на те, що він керує країною, яка посідає перше місце у світі з викидів вуглецю. Індія, Росія та Австралія, всі основні країни-виробники викопного палива, не оголосили більш амбітних цілей зі скорочення викидів. Хоча кліматичні саміти проводяться щорічно, дипломати та науковці кажуть, що рішення, ухвалені в наступні два тижні, будуть найважливішими з часів Паризької угоди 2015 року.

Успіх саміту залежить від готовності світових лідерів вийти за межі вже досягнутого прогресу та пообіцяти подальше скорочення викидів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,619.60