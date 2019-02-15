Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу четверть тонны табака

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59511 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79786 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129917 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129945 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129555 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124965 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160547 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117819 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу четверть тонны табака

Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу четверть тонны табака

Киев  •  УНН

 • 8412 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу более 260 кг табака, который спрятал от пограничников в автомобиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.

На выезде из Украины через пункт пропуска "Шегини" прибыл микроавтобус, на котором ехал 33-летний гражданин Украины. Пограничники осмотрели машину и нашли в ней тайник.

В двойном днище служащие обнаружили незадекларированные имущество - большую партию табака для кальяна весом более 260 кг.

Контрабандный табак и микроавтобус изъяли и передали сотрудникам Госфискальной службы.

Ранее УНН сообщал, что украинец пытался пронести через пропускной пункт в Беларусь и Россию археологическую коллекцию и старинную книгу.

Перед этим гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет.

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