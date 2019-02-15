Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу четверть тонны табака
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу более 260 кг табака, который спрятал от пограничников в автомобиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.
На выезде из Украины через пункт пропуска "Шегини" прибыл микроавтобус, на котором ехал 33-летний гражданин Украины. Пограничники осмотрели машину и нашли в ней тайник.
В двойном днище служащие обнаружили незадекларированные имущество - большую партию табака для кальяна весом более 260 кг.
Контрабандный табак и микроавтобус изъяли и передали сотрудникам Госфискальной службы.
Ранее УНН сообщал, что украинец пытался пронести через пропускной пункт в Беларусь и Россию археологическую коллекцию и старинную книгу.
Перед этим гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет.