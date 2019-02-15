Українець намагався незаконно вивезти до Польщі чверть тонни тютюну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Українець намагався незаконно вивезти до Польщі понад 260 кг тютюну, який заховав від прикордонників у автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держприкордонної служби.
На виїзд з України через пункт пропуску "Шегині" прибув мікроавтобус, яким їхав 33-річний громадянин України. Прикордонники оглянули машину і знайшли в ній тайник.
В подвійному днищі службовці виявили незадеклароване майно - велику партію тютюну для кальяну вагою понад 260 кг.
Контрабандний тютюн і мікроавтобус вилучили та передали співробітникам Держфіскальної служби.
Раніше УНН повідомляв, що українець намагався пронести через пропускний пункт до Білорусі та Росії археологічну колекцію та старовинну книгу.
До того громадянин Молдови намагався вивезти з України колекцію старовинних монет.