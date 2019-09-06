Украина увеличила экспорт курятины за счет крупнейшего производителя МХП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине – компания "Мироновский хлебопродукт" увеличил поставки продукции за рубеж. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской биржи, передает УНН.
В І полугодии 2019 года агрохолдинг экспортировал 190,4 тыс. тонн курятины, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Вследствие роста экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Африки и ЕС, говорится в сообщении.
В частности во ІІ квартале текущего года МХП экспортировал 97,4 тыс. тонн курятины, что на 39% больше, чем во ІІ квартале 2018 года.
"Прогнозируется, что по итогам 2019 года МХП экспортирует порядка 380 тыс. тонн курятины", - говорится в сообщении.
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Также, в І полугодии 2019 года агрохолдинг увеличил объемы производства птицы - на 15% до 353 578 тонн (в первом полугодии 2018 года - 307 890 тонн).
Уточняется, что компания достигла успехов благодаря запуску двух дополнительных площадок (бригад), как части второй очереди Винницкого птицекомплекса.
Напомним, что строительство второй линии производства Винницкой птицефабрики агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" было признано крупнейшим инвестпроектом в отрасль в прошлом году.
Участвуя в программе господдержки строительства (реконструкции) животноводческих комплексов, компания инвестировала в строительство новой очереди около 2 млрд грн, за что получила дотации от государства.
Эти дотации были сразу же возвращены в оперативную деятельность Винницкой птицефабрики, отметили еще в прошлом году в МХП.
Программой господдержки, помимо МХП, воспользовались еще 14 агрокомпаний.