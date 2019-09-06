Україна збільшила експорт курятини за рахунок найбільшого виробника МХП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Найбільший виробник і експортер курятини в Україні - компанія "Миронівський хлібопродукт" збільшив поставки продукції за кордон. Про це йдеться в повідомленні агрохолдингу на сайті Лондонської біржі, передає УНН.
У І півріччі 2019 року агрохолдинг експортував 190,4 тис. тонн курятини, що на 43% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Внаслідок зростання експортних поставок до країн Близького Сходу, Африки та ЄС, йдеться в повідомленні.
Зокрема у ІІ кварталі поточного року МХП експортував 97,4 тис. тонн курятини, що на 39% більше, ніж у ІІ кварталі 2018 року.
"Прогнозується, що за підсумками 2019 року МХП експортує близько 380 тис. тонн курятини", - йдеться в повідомленні.
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Також, в І півріччі 2019 року агрохолдинг збільшив обсяги виробництва птиці - на 15% до 353 578 тонн (в першому півріччі 2018 року - 307 890 тонн).
Уточнюється, що компанія досягла успіхів завдяки запуску двох додаткових майданчиків (бригад), як частини другої черги Вінницького птахокомплексу.
Нагадаємо, що будівництво другої лінії виробництва Вінницької птахофабрики агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" було визнано найбільшим інвестпроектом в галузь в минулому році.
Беручи участь в програмі держпідтримки будівництва (реконструкції) тваринницьких комплексів, компанія інвестувала в будівництво нової черги близько 2 млрд грн, за що отримала дотації від держави.
Ці дотації були відразу ж повернуті в оперативну діяльність Вінницької птахофабрики, відзначили ще в минулому році в МХП.
Програмою держпідтримки, крім МХП, скористалися ще 14 агрокомпаній.