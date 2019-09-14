Украина заинтересована в опыте Великобритании по школьному образованию - Новосад
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Внедрение Новой украинской школы - один из крупнейших вызовов, и опыт Великобритании нам очень интересен. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад во время встречи с британским премьер-министром1997-2007 годов, исполнительным директором Institute for Global Change Тони Блэром, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Мы уже начали реформу "Новая украинская школа" на начальном звене, однако сейчас чувствуем запрос общества на ускорение реформы. Большим вызовом является внедрение новых программ и стандартов на уровне базовой и старшей школы - это больше учителей, больше классов, больше инвестиций. Мы заинтересованы в лучших практиках, а также в опыте, который могут предложить нам те страны, которые уже прошли путь реформы образования. Великобритания - одна из таких стран, именно с вашего лидерства эта реформа происходила, и нам очень интересен этот опыт", - отметила Новосад.
Тони Блэр ответил, что интересуется образовательными изменениями, которые сейчас происходят в Украине.
"Тема образования для меня чрезвычайно важна и близка. И я бы хотел, чтобы наш опыт был полезным для других", - добавил премьер-министр Великобритании 1997-2007 годов.
Напомним, Новосад заявила, что украинская школа приняла на себя весь советский негатив.