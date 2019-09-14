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Україна зацікавлена у досвіді Великої Британії щодо шкільної освіти - Новосад

Україна зацікавлена у досвіді Великої Британії щодо шкільної освіти - Новосад

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Впровадження Нової української школи – один із найбільших викликів, і досвід Великої Британії нам дуже цікавий. Про це заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад під час зустрічі з британським прем’єр-міністром1997-2007 років, виконавчим директором Institute for Global Change Тоні Блером, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

“Ми вже розпочали реформу “Нова українська школа” на початковій ланці, однак зараз відчуваємо запит суспільства на пришвидшення реформи. Великим викликом є впровадження нових програм та стандартів на рівні базової та старшої школи – це більше вчителів, більше класів, більше інвестицій. Ми зацікавлені у кращих практиках, а також у досвіді, який можуть запропонувати нам ті країни, які вже пройшли шлях реформи освіти. Британія – одна з таких країн, саме за вашого лідерства ця реформа відбувалась, і нам надзвичайно цікавий цей досвід”, – відзначила Новосад.

Тоні Блер відповів, що цікавиться освітніми змінами, які зараз відбуваються в Україні.

“Тема освіти для мене надзвичайно важлива і близька. І я б хотів, щоб наш досвід був корисним для інших”, – додав прем’єр-міністр Великобританії 1997-2007 років.

Нагадаємо, Новосад заявила, що українська школа перейняла на себе увесь радянський негатив

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