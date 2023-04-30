Украина за время войны вернула из российского плена 243 пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 243 пограничника. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Уже 243 пограничника за время, когда начались обмены удалось вернуть домой. С ними работают в дальнейшем медики, чтобы оказать всю необходимую медицинскую квалифицированную помощь», - рассказал Демченко.
Дополнение
26 апреля Украина в ходе очередного обмена освободила из плена 44 человека - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров, а также двух гражданских.
24 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина освободила из российского плена 2 238 человек, из них 140 – гражданских.