Україна за час війни повернула з російського полону 243 прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 243 прикордонники. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Вже 243 прикордонники за час, коли почалися обміни вдалося повернути додому. З ними працюють надалі медики, щоб надати всю необхідну медичну кваліфіковану допомогу», - розповів Демченко.
Доповнення
26 квітня Україна під час чергового обміну звільнила з полону 44 людини - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів, а також двох цивільних.
24 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна звільнила з російського полону 2 238 людей, з них 140 – цивільні.