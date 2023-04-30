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Україна за час війни повернула з російського полону 243 прикордонники

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 243 прикордонники. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Вже 243 прикордонники за час, коли почалися обміни вдалося повернути додому. З ними працюють надалі медики, щоб надати всю необхідну медичну кваліфіковану допомогу», - розповів Демченко.

Доповнення

26 квітня Україна під час чергового обміну звільнила з полону 44 людини - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів, а також двох цивільних.

24 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна звільнила з російського полону 2 238 людей, з них 140 – цивільні.

Українські Національні Новини

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