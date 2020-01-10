Украина изучает видео "сбивания" украинского самолета в Иране - Пристайко

“Сейчас у нас так много разных фотографий и видео, которые мы рассматриваем — не мы, дипломаты, а профессионалы. Мы должны знать, кто снял видео, кто поделился видео, какова позиция? Это было настоящее положение на местах там? Какая временная шкала? Все это сейчас анализируют наши специалисты. Как только они придут к выводу, мы сможем поделиться с вами”, — сказал министр, отвечая на вопрос о обнародованном накануне видео, на котором видно как будто сбитие украинского самолета.

Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране — технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

Как сообщал УНН, 9 января вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.