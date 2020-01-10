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Україна вивчає відео "збиття" українського літака в Ірані - Пристайко

Україна вивчає відео "збиття" українського літака в Ірані - Пристайко

Київ • УНН

 • 9016 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Україна вивчає поширені цього тижня відеозаписи та фото авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, зокрема і відео начебто “збиття” літака ракетою. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу щодо авіакатастрофи літака компанії “МАУ”, що розбився поблизу Тегерану вранці середи, передає кореспондент УНН.

“Зараз у нас так багато різних фотографій та відео, які ми розглядаємо — не ми, дипломати, а професіонали. Ми повинні знати, хто зняв відео, хто поділився відео, яка позиція? Це було справжнє положення на місцях там? Яка часова шкала? Все це зараз аналізують наші фахівці. Як тільки вони прийдуть до висновків, ми зможемо поділитися з вами”, — сказав міністр, відповідаючи на запитання щодо оприлюдненого напередодні відео, на якому видно начебто збиття українського літака.

Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

Як повідомляв УНН, 9 січня увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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