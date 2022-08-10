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Украина в ОБСЕ: достаточно доказательств, что в Еленовке было спланированное массовое убийство

Украина в ОБСЕ: достаточно доказательств, что в Еленовке было спланированное массовое убийство

Киев • УНН

 • 143599 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Уже есть достаточно доказательств, чтобы считать, что в колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области было совершено заранее спланированное врагом массовое убийство украинских военнопленных. Об этом заявил постпред Украины Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постсовета ОБСЕ 9 августа, пишет УНН.

Цитата

"Массовое убийство украинских военнопленных в исправительном учреждении в оккупированной Еленовке, а также обнародованные видеоролики, демонстрирующие ужасные случаи пыток, физического насилия, бесчеловечного обращения и умышленного убийства украинских военнопленных, ясно показывают, что россия не знает границ своей границ своей жестокости и варварства. Доказательств случившегося в Еленовке достаточно, чтобы думать, что это было заранее спланированное массовое убийство тех, кто был под защитой международного права", - отметил Цымбалюк.

Детали

Говоря о таких доказательствах, он подчеркнул, что "на спутниковых снимках видно, что повреждено только одно здание, туда были переведены военнопленные непосредственно перед атакой, а анализ фотографий намекает на термобарический взрыв изнутри".

"И очень жаль, что нет никакой разницы между российскими дипломатами, особенно во главе с бывшим послом в ОБСЕ, призывающим к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, которые это делают в Еленовке", - отметил Цимбалюк, что, вероятно, является отсылкой к твиту посольства рф в Великобритании, на который уже реагировало МИД.

Дополнение

По данным ГУР Минобороны, 28 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось за 2 дня до того, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибло примерно 40 человек, получивших ранения – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в этой трагедии.

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