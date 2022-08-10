Україна в ОБСЄ: є достатньо доказів, що в Оленівці було сплановане масове вбивство

Цитата

"Масове вбивство українських військовополонених у виправній установі в окупованій Оленівці, а також оприлюднені відеоролики, що демонструють жахливі випадки тортур, фізичного насильства, нелюдського поводження та навмисного вбивства українських військовополонених, ясно показують, що росія не знає меж своєї жорстокості та варварства. Доказів того, що сталося в Оленівці, достатньо, щоб думати, що це було заздалегідь сплановане масове вбивство тих, хто був під захистом міжнародного права", - зазначив Цимбалюк.

Деталі

Говорячи про такі докази, він наголосив, що "на супутникових знімках видно, що пошкоджено лише одну будівлю, туди було переведено військовополонених безпосередньо перед атакою, а аналіз фотографій натякає на термобаричний вибух зсередини".

"І дуже шкода, що немає жодної різниці між російськими дипломатами, особливо на чолі з колишнім послом в ОБСЄ, які закликають до розстрілу українських військовополонених, та російськими військами, які це роблять в Оленівці", - зазначив Цимбалюк, що ймовірно є відсилкою до твіта посольства рф у Великій Британії, на який вже реагувало МЗС.

Доповнення

За даними ГУР Міноборони, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупований території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні до того, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло приблизно 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.