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Украина и Кабо-Верде не имеют международного Договора о выдаче правонарушителей: как тогда экстрадировать Поклонскую?

Киев • УНН

 • 40749 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. После назначения Натальи Поклонской “послом” России в Кабо-Верде, Украина пообещала, что никогда не оставит ее в покое. УНН поинтересовался у Министерства юстиции, рассматривает ли ведомство возможность экстрадиции бывшего "прокурора" оккупированного Крыма в Украину.

Украина и Кабо-Верде не имеют международного Договора о выдаче правонарушителей: как тогда экстрадировать Поклонскую?

Цитата:

"Между Украиной и Республикой Кабо-Верде не заключен международный договор о выдаче правонарушителей", - отметили в Минюсте.

Детали

Так, в Минюсте напомнили, что ведомство обеспечивает правовое сотрудничество судов по уголовным делам с компетентными органами иностранных государств на основании законов и международных договоров Украины, решает вопрос о выдаче (экстрадиции) и о передаче осужденных лиц, выполняет другие функции, определенные законами и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой (подпункт 88 пункта 4 Положения о министерстве юстиции Украины, Кабинета министров Украины от 2 июля 2014 года № 228).

В то же время в ведомстве добавили, что "в соответствии со ст. 544 УПК Украины при отсутствии международного договора Украины международная правовая помощь или иное сотрудничество может быть предоставлено на основании запроса другого государства или запрошено на принципах взаимности".

Как уточняют в министерстве, уполномоченный орган Украины, направляя в такое государства запрос, в письменном виде гарантирует запрашиваемой стороне рассмотреть в будущем ее запрос о предоставлении такого же вида международной правовой помощи.

Контекст

13 октября президент России Владимир Путин издал указ о назначении Поклонской “послом” в Кабо-Верде.

Как отмечали в МИД, Украина уже подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской.

Напомним, Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю “прокуратуру Крыма”, а позже стала депутатом Госдумы, прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям. Вместе с тем, Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись.

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