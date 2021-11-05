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Україна та Кабо-Верде не мають міжнародного договору про видачу правопорушників: як тоді екстрадувати Поклонську?

Київ • УНН

 • 40749 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Після призначення Наталії Поклонської “послом” Росії у Кабо-Верде, Україна пообіцяла, що ніколи не залишить її у спокої. УНН поцікавився у Міністерства юстиції, чи розглядає відомство можливість екстрадиції колишньої "прокурорки" окупованого Криму до України.

Україна та Кабо-Верде не мають міжнародного договору про видачу правопорушників: як тоді екстрадувати Поклонську?

Цитата:

"Між Україною та Республікою Кабо-Верде не укладено міжнародного договору про видачу правопорушників", - зазначили в Мін'юсті.

Деталі

Так, у Мін'юсті нагадали, що відомство забезпечує правове співробітництво судів у кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію) і про передачу засуджених осіб, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою (підпункт 88 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 2 липня 2014 року № 228).

Водночас у відомстві додали, що "відповідно до ст. 544 КПК України за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності".

Як уточнюють у міністерстві, уповноважений орган України, направляючи до такої держави запит, письмово гарантує запитуваній стороні розглянути в майбутньому її запит про надання такого самого виду міжнародної правової допомоги.

Контекст

13 жовтня президент Росії Володимир Путін видав указ про призначення Поклонської “послом” у Кабо-Верде.

Як зазначали в МЗС, Україна вже порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської.

Нагадаємо, Наталії Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлеві “прокуратуру Криму”, а пізніше стала депутатом Держдуми, прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями. Разом з тим, Поклонська фігурує в низці розслідувань, за якими підозри їй не оголошувалися.

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