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Украина рассчитывает получить 3 млрд евро из макрофина ЕС в январе этого года - Шмигаль

Украина рассчитывает получить 3 млрд евро из макрофина ЕС в январе этого года - Шмигаль

Киев • УНН

 • 362121 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина рассчитывает в январе получить 3 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро. Об этом заявил на совместном брифинге с исполнительным вице президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНН.

Цитата

"На следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро помощи. Мы благодарны за это Европейской комиссии, в декабре мы ожидаем еще полмиллиарда, и этот год будет закрыт”, – заявил премьер.

Детали

По его словам, Украину устраивают такие сроки предоставления макрофина. Шмыгаль добавил, что 3 миллиарда помощи этого года включаются в 18 миллиардов следующего года.

“Мы так договорились, что 3 миллиарда помощи этого года включаются в 18 миллиардов следующего года. Для нас очень важно получить их в январе, когда традиционно бюджет наполняется сложно. Это будет чрезвычайной поддержкой для нас, собственно, в январе", - сказал Шмыгаль.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтверждает эту договоренность.

"Мы со всеми странами ЕС, в том числе Венгрией, этот вопрос обсуждаем и надеемся получить решение Европарламента и государств-членов уже в начале декабря, чтобы начать оказывать помощь уже в начале января", - заявил Домбровскис.

Дополнение

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис ожидает, что первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина получит уже в январе 2023 года.

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