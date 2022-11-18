Україна розраховує отримати 3 млрд євро з цьогорічного макрофіну ЄС у січні – Шмигаль

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"Наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро цьогорічної допомоги. Ми вдячні за це Європейській комісії, в грудні ми очікуємо ще пів мільярда, і цей рік буде закритий”, – заявив прем’єр.

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За його словами, Україну влаштовують такі терміни надання макрофіну. Шмигаль додав, що 3 мільярди цьогорічної допомоги включаються у 18 мільярдів наступного року.

“Ми так домовилися, що 3 мільярди цьогорічної допомоги включаються у 18 мільярдів наступного року. Для нас дуже важливо отримати їх у січні, коли традиційно бюджет наповнюється доволі складно. Це буде надзвичайною підтримкою для нас, власне, у січні", - сказав Шмигаль.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтверджує цю домовленість.

"Ми з усіма країнами ЄС, у тому числі Угорщиною, це питання обговорюємо і сподіваємося отримати рішення Європарламенту і держав-членів вже на початку грудня, щоб почати видавати допомогу вже на початку січня", - заявив Домбровскіс.

Доповнення

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс очікує, що перший транш із 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україна отримає вже у січні 2023 року.