Україна розраховує отримати 3 млрд євро з цьогорічного макрофіну ЄС у січні – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Україна розраховує у січні отримати 3 мільярди євро з цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро. Про це заявив на спільному брифінгу з виконавчим віце президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро цьогорічної допомоги. Ми вдячні за це Європейській комісії, в грудні ми очікуємо ще пів мільярда, і цей рік буде закритий”, – заявив прем’єр.
Деталі
За його словами, Україну влаштовують такі терміни надання макрофіну. Шмигаль додав, що 3 мільярди цьогорічної допомоги включаються у 18 мільярдів наступного року.
“Ми так домовилися, що 3 мільярди цьогорічної допомоги включаються у 18 мільярдів наступного року. Для нас дуже важливо отримати їх у січні, коли традиційно бюджет наповнюється доволі складно. Це буде надзвичайною підтримкою для нас, власне, у січні", - сказав Шмигаль.
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтверджує цю домовленість.
"Ми з усіма країнами ЄС, у тому числі Угорщиною, це питання обговорюємо і сподіваємося отримати рішення Європарламенту і держав-членів вже на початку грудня, щоб почати видавати допомогу вже на початку січня", - заявив Домбровскіс.
Доповнення
Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс очікує, що перший транш із 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україна отримає вже у січні 2023 року.