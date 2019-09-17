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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 69207 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112943 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104755 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111591 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украина заняла последнее место в Европе по уровню господдержки АПК

Украина заняла последнее место в Европе по уровню господдержки АПК

Киев  •  УНН

 • 32676 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Украина заняла последнее место в Европе по уровню государственной поддержки агропромышленного комплекса, передает УНН со ссылкой на информационное издание "Агробизнес Украины".

Сообщается, что в 2018 году в Украине объем средств по программам поддержки развития АПК составлял 4 евро на га.

Ближайший сосед Украины - Латвия, где в прошлом году уровень государственной финпомощи развития АПК составлял 158 евро на га. Чуть больше - в Эстонии и Румынии - 164 и 197 евро на га соответственно.

Первые места в рейтинге финпомощи развития АПК занимают Греция, Словения и Нидерланды. Так, в Греции в 2018 году на 1 га приходилось 945 евро госпомощи, в Словении и Нидерландах - 738 и 715 евро на га соответственно.

При этом Украина вынуждена конкурировать с этими странами на мировых рынках.

Напомним, Президент Зеленский инициировал проверки получателей агродотаций. Сразу три силовых органа - НАБУ, ГБР и Нацполиция - начали проверки фермеров, которые в прошлом году инвестировали в строительство инфраструктуры АПК. Следователи проводят выемки документов и допрашивают сотрудников. По меньшей мере известно о следственных действиях уже в двух агропредприятиях: "Кищенцы" и "Урманське".

Такие действия не одобряют ни в инвестиционной компании Dragon Capital, ни в МинАПК (который ликвидировали 3 сентября). По словам бывшей главы ведомства Ольги Трофимцевой, проверки выдачи и распределения агродотаций показали отсутствие нарушений, в то же время у самих фермеров останется неприятный осадок от правоохранителей и недоверие к государству.

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