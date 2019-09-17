Украина заняла последнее место в Европе по уровню господдержки АПК

Сообщается, что в 2018 году в Украине объем средств по программам поддержки развития АПК составлял 4 евро на га.

Ближайший сосед Украины - Латвия, где в прошлом году уровень государственной финпомощи развития АПК составлял 158 евро на га. Чуть больше - в Эстонии и Румынии - 164 и 197 евро на га соответственно.

Первые места в рейтинге финпомощи развития АПК занимают Греция, Словения и Нидерланды. Так, в Греции в 2018 году на 1 га приходилось 945 евро госпомощи, в Словении и Нидерландах - 738 и 715 евро на га соответственно.

При этом Украина вынуждена конкурировать с этими странами на мировых рынках.

Напомним, Президент Зеленский инициировал проверки получателей агродотаций. Сразу три силовых органа - НАБУ, ГБР и Нацполиция - начали проверки фермеров, которые в прошлом году инвестировали в строительство инфраструктуры АПК. Следователи проводят выемки документов и допрашивают сотрудников. По меньшей мере известно о следственных действиях уже в двух агропредприятиях: "Кищенцы" и "Урманське".

Такие действия не одобряют ни в инвестиционной компании Dragon Capital, ни в МинАПК (который ликвидировали 3 сентября). По словам бывшей главы ведомства Ольги Трофимцевой, проверки выдачи и распределения агродотаций показали отсутствие нарушений, в то же время у самих фермеров останется неприятный осадок от правоохранителей и недоверие к государству.