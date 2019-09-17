Україна посіла останнє місце в Європі за рівнем держпідтримки АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Україна посіла останнє місце в Європі за рівнем державної підтримки агропромислового комплексу, передає УНН із посиланням на інформаційне видання "Агробізнес України".
Повідомляється, що в 2018 році в Україні обсяг коштів за програмами підтримки розвитку АПК становив 4 євро на га.
Найближчий сусід України - Латвія, де минулого року рівень державної фіндопомоги розвитку АПК становив 158 євро на га. Трохи більше - у Естонії та Румунії - 164 та 197 євро на га відповідно.
Перші місця у рейтингу фіндопомоги розвитку АПК займають Греція, Словенія та Нідерланди. Так, у Греції в 2018 році на 1 га припадало 945 євро держдопомоги, у Словенії та Нідерландах - 738 та 715 євро на га відповідно.
При цьому Україна вимушена конкурувати з цими країнами на світових ринках.
Нагадаємо, Президент Зеленський ініціював перевірки отримувачів агродотацій. Одразу три силових органи - НАБУ, ДБР і Нацполіція - розпочали перевірки фермерів, які минулого року інвестували в будівництво інфраструктури АПК. Слідчі проводять виїмки документів та допитують співробітників. Щонайменше відомо про слідчі дії вже у двох агропідприємствах: "Кищенці" та "Урманське".
Такі дії не схвалюють ані в інвестиційній компанії Dragon Capital, ані в МінАПК (який ліквідували 3 вересня). За словами колишньої очільниці відомства Ольги Трофімцевої, перевірки видачі та розподілу агродотацій засвідчили відсутність порушень, водночас у самих фермерів залишиться неприємний осад від правоохоронців та недовіра до держави.